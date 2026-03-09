Joven, de 27 años, es asistido tras ser hallado ebrio en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La madrugada de ayer terminó con la movilización de policías municipales y paramédicos luego que un joven fue encontrado, presuntamente ebrio y sobre la banqueta frente a un centro nocturno de la ciudad.

El incidente ocurrió al exterior de la discoteca HOK, ubicada sobre la calle Washington en la colonia Guadalupe, donde empleados del establecimiento solicitaron el apoyo de las autoridades al notar que uno de los clientes se encontraba sentado en la banqueta sin poder ponerse de pie.

Según los primeros reportes, el hombre había salido minutos antes del interior del lugar, pero debido al excesivo consumo de alcohol perdió la estabilidad y terminó prácticamente inmóvil frente al negocio, lo que generó preocupación entre el personal y algunos asistentes que aún permanecían en el sitio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar la situación y al percatarse de que el individuo apenas reaccionaba y tenía dificultad para hablar, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para descartar alguna complicación médica.

Los socorristas realizaron una revisión en el lugar y determinaron que el joven únicamente estaba tomado, sin lesiones visibles ni signos que ameritaran su traslado a un hospital.

El hombre fue identificado como Christofer, de 27 años, quien apenas lograba articular palabras debido al nivel de alcohol que presentaba.

Una vez que se confirmó que su estado de salud no representaba un riesgo inmediato, los oficiales municipales optaron por gestionar un taxi de plataforma para que el joven fuera trasladado a su domicilio en el sector El Pueblo.

Con ello, la intervención concluyó sin mayores incidentes, mientras que la circulación y la actividad en el exterior del establecimiento continuaron con normalidad.