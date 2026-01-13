Policía Escolar Frontera realiza actividades en Ejido Fresnillo

FRONTERA, COAH.– Como parte de las estrategias de prevención y proximidad social, elementos de la Policía Escolar realizaron actividades comunitarias en un plantel educativo del Ejido Fresnillo, mediante la implementación del programa institucional "Recreo Seguro", enfocado en fortalecer entornos escolares seguros y de confianza.

De acuerdo con el informe rendido a los mandos superiores, el personal asignado acudió a las instalaciones educativas durante el horario de recreo, donde mantuvo una convivencia directa y respetuosa con alumnas y alumnos de la comunidad. La presencia policial se desarrolló en un ambiente ordenado, privilegiando la cercanía y el acompañamiento preventivo, sin que se registraran incidentes o situaciones de riesgo.

Como parte de las acciones implementadas, los elementos compartieron un refrigerio caliente, consistente en champurrado, con los niños y niñas del plantel, con la finalidad de generar un espacio de interacción positiva y fortalecer valores como el respeto, el compañerismo y la confianza entre la comunidad estudiantil y la Policía Escolar.

Autoridades señalaron que este tipo de dinámicas forman parte de la política de prevención social del delito, la cual busca consolidar la percepción de seguridad desde edades tempranas y reforzar el vínculo entre los estudiantes y las corporaciones encargadas de la seguridad pública.

La actividad se desarrolló sin novedad alguna, cumpliéndose en su totalidad la encomienda asignada. La Policía Escolar reiteró su compromiso de continuar con acciones de proximidad social tanto en zonas rurales como urbanas, priorizando la atención a la niñez y la construcción de entornos escolares seguros.

Con este tipo de acciones, la corporación reafirmó su enfoque preventivo, apostando por la presencia cercana y el contacto directo como herramientas clave para fomentar una cultura de legalidad y confianza ciudadana.