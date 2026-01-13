GRUM Monclova celebra su segundo aniversario de servicio en emergencias

MONCLOVA, COAH.– En un entorno donde la emergencia no avisa y cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, el Grupo de Urgencias Médicas (GRUM) consolidó su presencia como un pilar de auxilio para la comunidad, al cumplir su segundo aniversario de servicio en Monclova y la Región Centro.

Fue este 15 de enero cuando la corporación de atención prehospitalaria celebró dos años de labores ininterrumpidas, reafirmando su compromiso con la ciudadanía a través de la atención en traslados médicos, primeros auxilios y accidentes, convirtiéndose en una de las primeras líneas de respuesta ante situaciones críticas.

Actualmente, GRUM está integrado por 20 paramédicos certificados y cuenta con tres unidades de emergencia, las cuales han sido desplegadas de manera constante en accidentes viales, incidentes domésticos y urgencias médicas, donde la atención oportuna ha sido determinante para salvar vidas.

El Director del grupo, Daniel Segovia, señaló que estos dos años han estado marcados por el esfuerzo, la entrega y el sacrificio. Indicó que el proyecto nació con la firme convicción de servir a la comunidad y que, pese a las dificultades, GRUM logró consolidarse como una corporación operativa y funcional.

Desde su fundación, los paramédicos de GRUM han enfrentado escenarios de alto riesgo y presión, atendiendo llamados a cualquier hora del día, sin distinción alguna, guiados por una mística de servicio y vocación humanitaria. La capacitación constante y el fortalecimiento del equipamiento han sido claves para brindar una atención profesional en cada intervención.

A dos años de su creación, GRUM reiteró que su misión permanece intacta: estar presente cuando alguien lo necesita. En una ciudad donde las emergencias forman parte de la cotidianidad, su labor representa una esperanza tangible para quienes atraviesan momentos críticos.