Accidente en Monclova: taxista ignora señal de alto y causa choque

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte susto se llevó una familia la tarde de ayer luego de verse involucrada en un accidente vial provocado por un taxista que presuntamente ignoró un señalamiento de alto, causando un choque que dejó cuantiosos daños materiales en el sector sur de la ciudad.

El percance se registró en el cruce de la calle Vía Olímpica con la calle 16, en los límites de las colonias Praderas del Sur y Otilio Montaño, donde una unidad de transporte público impactó a un automóvil Chevrolet Chevy color azul que circulaba con preferencia de paso.

En el vehículo particular viajaban varios integrantes de una familia, quienes vivieron momentos de tensión tras el impacto.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. Los ocupantes del Chevy, aunque visiblemente alterados, no presentaron heridas de consideración y optaron por retirarse del lugar para trasladarse por sus propios medios en otro vehículo, a fin de descartar posibles lesiones posteriores.

Al sitio acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades involucradas.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la corporación para continuar con los trámites legales y el deslinde de las responsabilidades.