Mata a su pareja y se quita la vida; hijo los encuentra

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 44 años habría sido asesinada por su pareja, quien posteriormente se quitó la vida, dentro de una vivienda de la colonia Córdoba. El hallazgo ocurrió la tarde de este martes y fue realizado por el hijo de ambos, de 13 años, al regresar de la secundaria.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles San Antonio y San José, donde el adolescente encontró sin vida a su madre, Amalia Orozco, de 44 años, y a su padre, Eduardo Valdez, de 45.

Ante lo ocurrido, el menor salió de la vivienda para pedir ayuda, por lo que uno de los vecinos acudió al lugar y confirmó la situación antes de solicitar la intervención de las autoridades.

El reporte generó una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Coahuila, el Grupo de Reacción Centro y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Una vez confirmados los fallecimientos, los oficiales acordonaron el inmueble y dieron aviso a Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos realizaron las diligencias y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Circunstancias del crimen

De acuerdo con las primeras indagatorias, Eduardo Valdez habría privado de la vida a Amalia Orozco y posteriormente se habría quitado la vida. También trascendió que la pareja mantenía discusiones frecuentes; sin embargo, las posibles causas del hecho deberán ser esclarecidas por las autoridades ministeriales.

Los agentes recabaron testimonios de vecinos y familiares para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Al sitio también acudió el supervisor regional Roberto Torres Ríos para tomar conocimiento del caso.

El adolescente quedó bajo el resguardo de sus familiares, quienes llegaron al domicilio tras enterarse de lo sucedido.

Investigación en curso

Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarían los procedimientos legales correspondientes.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrieron ambos fallecimientos.