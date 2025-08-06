Embarazada de 9 meses llevada de urgencia al hospital tras colapso de techo

MONCLOVA, COAH.- Sarahi Pérez Delgado, de 33 años y con un embarazo avanzado de nueve meses, fue ingresada de emergencia a la sala de urgencias del Hospital de Ginecología de la Clínica número 7 del IMSS, tras sufrir graves lesiones luego que una sección del techo de su domicilio colapsó y se desplomó sobre ella.

El incidente ocurrió en la casa ubicada en la calle Simón Bolívar número 1216, en la colonia Progreso. Según relató su padre, Jesús Alberto, una parte de la azotea se vino abajo sobre Sarahi, causándole lesiones en la cadera y el tobillo, además de un fuerte susto y dolores intensos.

Debido a la gravedad de las lesiones y el avanzado estado de su embarazo, la familia trasladó a Sarahi en una camioneta particular hasta el hospital, donde fue recibida de inmediato por el personal médico y quedó bajo atención urgente.

El caso sigue bajo observación para salvaguardar la salud de Sarahi y la del bebé que espera.