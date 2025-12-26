Flamazo en Parrilla de Sally causa alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un susto mayúsculo vivió un joven empleado de la Parrilla de Sally la tarde de ayer, cuando un tanque de gas presentó una fuga y originó un flamazo dentro de un tráiler habilitado para la venta de alimentos. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Juárez, en el cruce con la calle Mina, en la colonia Del Pueblo.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, el afectado, identificado como Jesús Medina, se encontraba acomodando un tanque de gas de 20 kilogramos en el tráiler, cuando repentinamente el cilindro comenzó a liberar gas, lo que provocó un fuerte flamazo y originó el incendio. El joven, consciente del peligro, solicitó rápidamente el apoyo del Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos llegaron al lugar de inmediato, aseguraron la zona y lograron controlar el fuego en minutos, evitando que el siniestro se propagara a establecimientos cercanos o causara mayores daños. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, y el saldo fue únicamente de daños materiales dentro del tráiler de comida.

Después de sofocar el incendio, los bomberos realizaron una revisión preventiva para asegurarse de que no existieran más riesgos.