Va a recoger su ropa y termina en las celdas

MONCLOVA, COAH.- Con la intención aparente de recuperar algunas prendas de vestir, Juan Pablo regresó a la vivienda de su esposa, Gabriela, quien días atrás le había pedido que abandonara el domicilio; sin embargo, el encuentro tomó otro rumbo cuando el hombre intentó convencerla de retomar la relación y terminó protagonizando una acalorada discusión.

El incidente se registró alrededor de las 20:00 horas en una casa ubicada sobre la calle Minas de la Trinidad, casi en el cruce con Las Lanchas, en la colonia Colinas de Santiago.

El incidente en Colinas de Santiago

Según la información recabada, Gabriela permitió que su pareja ingresara para recoger sus pertenencias, con la intención de resolver el asunto y evitar que tuviera que regresar por sus cosas. No obstante, una vez dentro, Juan Pablo habría dejado de lado el motivo de su visita para pedirle que reconsiderara la separación.

El hombre le habría ofrecido cambiar su comportamiento y le insistió en que le diera una nueva oportunidad. Pero Gabriela no estaba dispuesta a reanudar la relación y mantuvo su decisión, lo que provocó que la conversación se transformara en una discusión cada vez más intensa.

Intervención de las autoridades

Ante la actitud que presuntamente asumió Juan Pablo, la mujer optó por salir de la vivienda y solicitar ayuda a través de las autoridades, temiendo que el altercado pudiera escalar. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para atender el reporte de violencia familiar y dialogaron con la afectada, quien manifestó que no tenía intención de presentar una denuncia formal contra su pareja, aunque sí solicitó que fuera detenido y llevado a las instalaciones de Seguridad Pública.

Gabriela también pidió que la ropa y demás pertenencias de Juan Pablo quedaran pendientes de recoger, siempre y cuando regresara en otro momento y sin generar nuevos conflictos.

De esta manera, el hombre no consiguió recuperar sus cosas durante aquella visita y terminó bajo resguardo de las autoridades municipales, luego de que un asunto que parecía ser únicamente de mudanza acabara en un nuevo conflicto de pareja.