Movilización de la Policía en Monclova por reporte de hombre apuñalado

MONCLOVA, Coah.– Una movilización de elementos de la Policía Municipal se registró durante la madrugada de este martes en la colonia Asturias, luego de que una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911 alertara sobre un supuesto hombre herido con arma blanca.

El reporte ingresó pasada la medianoche y señalaba que afuera de una purificadora, ubicada en el cruce de las calles Melquiades Vallejo y Serapio Ramos, se encontraba un hombre presuntamente apuñalado.

De acuerdo con la llamada de auxilio, el supuesto agresor todavía permanecía en el sitio y portaba un cuchillo, situación que generó la movilización inmediata de las unidades preventivas.

Los oficiales se trasladaron hasta el punto señalado para verificar el reporte y localizar tanto al presunto lesionado como al individuo señalado como responsable.

Sin embargo, al llegar encontraron la purificadora completamente cerrada y no localizaron a ninguna persona que pudiera proporcionar información sobre lo ocurrido.

Los elementos realizaron una inspección en los alrededores del establecimiento, pero tampoco encontraron al supuesto herido ni al hombre que, según el reporte, habría utilizado un arma blanca.

Ante la falta de personas que confirmaran el incidente, los agentes tomaron conocimiento del reporte y realizaron las acciones correspondientes para descartar que alguna persona permaneciera lesionada en el sector.

Hasta el momento, no se confirmó la existencia de una persona herida ni se logró establecer si el supuesto ataque ocurrió realmente.

Ante estas circunstancias, no se descarta que el reporte pudiera tratarse de una broma de mal gusto; sin embargo, las autoridades realizarán las averiguaciones correspondientes y verificarán también en los distintos nosocomios de la ciudad si durante las últimas horas ingresó alguna persona con lesiones provocadas por un arma blanca.

Las investigaciones continuarán hasta confirmar o descartar el reporte recibido a través del Sistema Estatal de Emergencias.