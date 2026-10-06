Motociclista hospitalizado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Cuando se dirigía a su trabajo, un motociclista terminó hospitalizado luego de que un joven conductor presuntamente ignorara un señalamiento de alto y le quitara el derecho de vía en calles de la colonia Hipódromo.

El accidente ocurrió minutos antes de las 7:00 horas, cuando Juan Antonio Estrada, de 49 años, circulaba en su motocicleta por la calle 7, con dirección hacia el bulevar San José, sobre la vía considerada preferente.

Al llegar al cruce con la calle 12, el motociclista fue sorprendido por un Nissan Sentra rojo que se desplazaba hacia el norte y era conducido por Ángel Emanuel Galván, de 19 años.

De acuerdo con las primeras diligencias de Peritaje Municipal, el joven habría omitido el señalamiento de alto y continuó su trayectoria, invadiendo la preferencia de paso del motociclista.

El impacto provocó que Juan Antonio cayera y resultara con golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, los socorristas determinaron que debía ser trasladado a la Clínica 7 del IMSS para una valoración médica más completa.

El motociclista quedó bajo atención de los especialistas, quienes continuarían con los estudios necesarios para descartar lesiones de mayor consideración.

Mientras tanto, elementos de Peritaje Municipal realizaron las diligencias correspondientes y recabaron información de los involucrados para establecer la responsabilidad del accidente.

Ángel Emanuel Galván fue detenido de manera momentánea debido a las lesiones ocasionadas y los daños materiales derivados del percance.

El conductor quedó a disposición de las autoridades mientras se busca establecer un acuerdo entre las partes. En caso de no llegar a una solución por los daños y las lesiones, el expediente podría ser turnado al Ministerio Público.