Retroexcavadora: Trabajador Sufre Embolia en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un trabajador del municipio sufrió una embolia mientras operaba una retroexcavadora en la avenida Constitución, a la altura del Parque Las Américas, en el sector El Pueblo, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron poco después de la 13:00 horas, cuando Gabino Porras Ramos, de 59 años, comenzó a sentirse mal mientras realizaba una zanja. Compañeros que se encontraban cerca de él observaron cómo se desvanecía repentinamente mientras estaba al volante de la maquinaria pesada. Ante la emergencia, sus compañeros rápidamente pidieron el apoyo de las autoridades y paramédicos.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar, específicamente en la calle El Minero, donde encontraron a Gabino todavía sobre la retroexcavadora.

De inmediato, los socorristas lo estabilizaron y lo bajaron de la maquinaria para trasladarlo de urgencia a la Clínica 7 del IMSS.

Afortunadamente, Gabino fue atendido rápidamente por los especialistas, quienes lo recibieron para valorarlo y seguir el protocolo de atención.

Los oficiales de la Policía Municipal también llegaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, ya que se había reportado la presencia de una persona inconsciente en el área.

Hasta el momento, se desconoce el estado exacto de salud de Gabino, pero la rápida atención médica fue fundamental para evitar complicaciones mayores.