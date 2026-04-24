Mujer inconsciente en Monclova genera movilización de emergencia

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer en la colonia Pedregal de San Ángel, luego que una mujer fuera localizada inconsciente al interior de su domicilio, generando temor entre vecinos ante la sospecha de una posible sobredosis.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Callejón Álamo número 310, entre la calle San Luis y el pasaje Santa María, donde se solicitó el apoyo de las autoridades al descubrir a la joven sin reacción.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, confirmando la situación y solicitando de inmediato la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

A su llegada, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la mujer, realizando una valoración completa que permitió descartar que se tratara de una sobredosis por sustancias tóxicas, como se había presumido en un inicio.

Tras estabilizarla, los paramédicos determinaron su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para descartar cualquier complicación mayor.

El incidente mantuvo en alerta a los habitantes del sector, quienes observaron la movilización sin conocer con certeza lo ocurrido, lo que generó versiones encontradas en torno al estado de salud de la afectada.