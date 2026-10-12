Aseguran 44 kilos de marihuana en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Unos 44 kilogramos de marihuana fueron asegurados en una vivienda de la colonia Puerta de Oriente, en Saltillo, durante un cateo realizado por autoridades estatales y federales como parte de una investigación iniciada tras la detención de un hombre de 35 años.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Imperio Samurai, donde personal del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden judicial para inspeccionar el inmueble.

Con apoyo de binomios caninos de la Comisaría de Seguridad, los agentes localizaron diversos paquetes con aproximadamente 44 kilos de marihuana, los cuales fueron asegurados como parte de las indagatorias.

Las investigaciones comenzaron con la detención de Rodrigo Tereso "N", de 35 años, realizada por elementos de la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo en las inmediaciones del distribuidor vial El Sarape.

Durante esa intervención, al hombre presuntamente le encontraron marihuana.

El hallazgo dio paso a las indagatorias para establecer la procedencia de la sustancia y determinar posibles vínculos con otros puntos relacionados con el caso.

Tras reunir los elementos necesarios, los agentes se trasladaron hasta el domicilio de la colonia Puerta de Oriente, donde concretaron el cateo y localizaron el enervante.

La droga quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia ante la cual se realizaron las actuaciones correspondientes por tratarse de posibles delitos del orden federal.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción, Grupo de Reacción Especial Coahuila y Grupo de Reacción Sureste.

También colaboraron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hasta la información proporcionada, las autoridades no habían detallado si hubo otras detenciones relacionadas con el aseguramiento ni precisado el origen de la droga.