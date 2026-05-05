Crisis nerviosa moviliza a la Cruz Roja en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un episodio de crisis nerviosa movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de ayer en la colonia Obrera Sur, luego de que un padre de familia se desvaneciera al interior de su domicilio, generando momentos de tensión entre sus familiares.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle Estándar 2, en el cruce con calle 7, donde la esposa del afectado detectó el repentino colapso y, sin perder tiempo, solicitó el apoyo de los servicios de emergencia al ver que el hombre no reaccionaba con normalidad.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio minutos después del reporte, encontrando al masculino en estado de alteración y con signos evidentes de una crisis nerviosa. Tras brindarle los primeros auxilios, procedieron a estabilizarlo en el lugar para posteriormente trasladarlo a la Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al sur de la ciudad.

Elementos del departamento de Control de Seguridad Pública también acudieron para tomar conocimiento de la situación, sin que se reportaran indicios de algún hecho delictivo relacionado con el incidente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el afectado requería una valoración médica especializada para descartar complicaciones derivadas del cuadro que presentó, por lo que quedó bajo observación en el nosocomio.

La rápida intervención de los cuerpos de auxilio permitió que la situación no pasara a mayores, quedando el caso como un evento de carácter médico atendido de manera oportuna.