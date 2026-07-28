Detienen a María Luisa de la Cruz tras causar daños en farmacia de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal luego de provocar daños en una sucursal de Farmacias Similares, donde presuntamente intentó ingresar por la fuerza mientras se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, causando además momentos de pánico entre las empleadas.

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía de este martes en la farmacia ubicada en la colonia Otilio Montaño, cuando María Luisa de la Cruz Bulnes, de 29 años y vecina de la colonia Colinas de Santiago, llegó al establecimiento mostrando un comportamiento agresivo y errático.

De acuerdo con el testimonio de una de las trabajadoras, la mujer caminaba por el exterior del negocio hablando sola, haciendo movimientos bruscos y manoteando, situación que hizo temer por la seguridad del personal. Ante ello, decidieron cerrar los accesos para evitar que ingresara.

La mujer, en su desvarío, se acercó a la tienda del Dr. Simi, insistió en que quería comprar un medicamento, pero al no permitirle la entrada comenzó a golpear violentamente una puerta hasta romper el cristal de uno de los accesos.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte emitido a un grupo de Seguridad Vecinal, elementos de la Policía Municipal arribaron en cuestión de minutos y lograron someter y asegurar a la presunta responsable, quien presentaba signos evidentes de intoxicación, misma que negaba rotundamente haber causado los destrozos alegando que el cristal ya estaba destrozado a su llegada.

El fuerte episodio provocó una crisis nerviosa en una de las empleadas, quien comenzó a presentar dificultades para respirar, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Después de recibir atención prehospitalaria, la trabajadora logró estabilizarse sin necesidad de ser trasladada a un hospital.

Detalles confirmados

María Luisa fue llevada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó arrestada por una falta administrativa. Debido a su condición, no fue puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, personal de seguridad y representantes de la empresa acudieron al establecimiento para evaluar los daños y elaborar el reporte correspondiente.