MONCLOVA, Coah.- Al borde de una emergencia médica terminó un hombre de aproximadamente 45 años, luego de presuntamente consumir una cantidad excesiva de sustancias tóxicas que lo dejaron tirado en plena vía pública, con fuertes dolores y dificultades para respirar.

La situación movilizó a elementos de la Policía Municipal luego de que vecinos de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto solicitaran ayuda al número de emergencias 911, al encontrar al individuo en muy malas condiciones sobre la avenida Las Torres, entre las calles 11 y 13.

El reporte se recibió alrededor de las 17:30 horas, por lo que los oficiales se trasladaron de inmediato al sector para verificar la situación. Al llegar, encontraron al hombre tendido sobre la calle, quejándose de dolor y manifestando que sentía que su corazón dejaría de funcionar.

De acuerdo con los primeros datos, el individuo sería consumidor de sustancias psicotrópicas y presuntamente había abusado de su consumo, situación que habría desencadenado el deterioro de su estado de salud.

Aunque todavía podía comunicarse con los oficiales, su condición era preocupante, pues presentaba dificultades para respirar y repetía que sentía que iba a morir.

Los vecinos se mantuvieron atentos ante la emergencia, mientras los elementos municipales solicitaron apoyo médico para que el hombre recibiera atención especializada y pudiera ser estabilizado.

La situación generó preocupación entre quienes presenciaron el episodio, debido a las condiciones en que fue encontrado el individuo y al riesgo que representaba su estado de salud.