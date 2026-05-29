Alejandra García es trasladada tras intoxicación en Monclova

MONCLOVA COAH.-Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer sobre la avenida Oriente, en el cruce con la calle 30, donde familiares de la afectada solicitaron el apoyo urgente de una ambulancia tras encontrarla inconsciente.

La mujer fue identificada como Alejandra García Carreño, de 38 años, quien presuntamente ingirió un frasco completo de clonazepam con la intención de no despertar. Fue su suegra quien descubrió la situación y, en medio del pánico, pidió ayuda a los cuerpos de emergencia mientras permanecía junto a ella esperando la llegada de los socorristas.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron rápidamente al sitio y comenzaron con las maniobras de auxilio para estabilizar a la mujer, quien presentaba severos signos de intoxicación por medicamento controlado. Tras brindarle atención prehospitalaria, fue trasladada de inmediato a la clínica número siete del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el hospital, médicos especialistas le practicaron un lavado estomacal para extraer el medicamento ingerido y evitar mayores complicaciones de salud. Su estado fue reportado como delicado, por lo que quedó bajo observación médica permanente.

Durante la intervención de las autoridades y cuerpos de rescate, familiares señalaron que recientemente existían problemas de pareja, aunque aseguraron desconocer que Alejandra pudiera tomar una decisión tan extrema.

La movilización de ambulancias y unidades de auxilio generó preocupación entre vecinos del sector, quienes observaron el operativo durante la madrugada. La rápida reacción de la familia y la oportuna intervención de paramédicos evitaron que el caso terminara en tragedia.