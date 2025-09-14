Bomberos controlan llamas que ponían en riesgo maquinaria en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde del sábado, un incendio de basura en el interior de la constructora CCN, ubicada sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari en la Curva de Juan Sánchez, movilizó a vecinos y a los cuerpos de emergencia.

Fue un hombre quien pidió apoyo a las autoridades al ver que las llamas alcanzaban gran altura y ponían en riesgo la maquinaria estacionada en el área. Habitantes del sector señalaron que el fuego incluso se acercaba a un camión, lo que generó preocupación.

Al llegar, los Bomberos confirmaron que el siniestro solo involucraba basura y llantas, por lo que se enfocaron en enfriar la zona y sofocar las llamas hasta eliminar por completo el riesgo.