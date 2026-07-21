Bomberos buscan víbora en baño de vivienda en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un vecino de la colonia Pedregal de San Ángel movilizó a los cuerpos de emergencia durante la madrugada de este martes, luego de descubrir una víbora dentro del baño de su vivienda.

El reporte fue recibido alrededor de las 3:24 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Purísima, en el cruce con Saltillo, donde el habitante encontró al reptil oculto en el interior del sanitario.

Ante el riesgo que representaba la presencia del animal, el propietario intentó contenerlo; sin embargo, la víbora logró esconderse entre distintos espacios de la vivienda antes de que pudiera ser asegurada.

Tras el llamado de auxilio, elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron al domicilio e iniciaron un operativo de búsqueda. Los rescatistas inspeccionaron habitaciones, pasillos, patio y otras áreas del inmueble con el propósito de localizar al ejemplar y eliminar cualquier riesgo para los ocupantes.

Después de varios minutos de revisión, la búsqueda concluyó sin resultados positivos. De acuerdo con los bomberos, el terreno presenta pequeñas cavidades y aberturas por donde el reptil pudo haber escapado antes de ser capturado.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fue necesario evacuar la vivienda, por lo que el incidente quedó únicamente como una movilización preventiva de los cuerpos de emergencia. Al concluir la intervención, Bomberos exhortó a la población a mantener limpios los patios, sellar grietas, orificios y otros accesos en las viviendas para reducir el ingreso de fauna silvestre. Asimismo, recomendó no manipular reptiles u otros animales y reportar de inmediato su presencia a los servicios de emergencia para que personal especializado realice su captura de manera segura.