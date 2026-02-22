Se la 'rompen' por picudo

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una noche de copas terminó en violencia y arresto para un hombre que protagonizó un altercado al interior de una cantina en la colonia Primero de Mayo, movilizando a cuerpos de auxilio y policías municipales.

El incidente se registró sobre el bulevar Harold R. Pape, donde Jorge Alberto Sombra, de 51 años, fue localizado con visibles golpes tras haber sido sacado del establecimiento en medio de una riña.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y alteraba el orden dentro del bar, lo que generó inconformidad entre otros clientes. La discusión subió de tono hasta que varios asistentes lo enfrentaron y lo agredieron físicamente.

Tras la golpiza, el quincuagenario fue expulsado del lugar y quedó tendido sobre la banqueta, situación que fue reportada al Sistema Estatal de Emergencias.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron para brindarle atención prehospitalaria. Luego de valorarlo, determinaron que las lesiones no eran de gravedad.

Elementos de Seguridad Pública Municipal procedieron a su aseguramiento por alterar el orden público y lo trasladaron al Departamento de Control de Detenidos, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, quien resolverá su situación conforme al reglamento vigente.

La movilización policial generó expectación entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector, mientras las autoridades restablecían la tranquilidad en la zona.