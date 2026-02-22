Se incendia auto en la avenida Estadio

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la tarde de ayer en la Ciudad Deportiva, luego de que un automóvil comenzara a incendiarse mientras circulaba por la avenida Estadio, en el cruce con la calle Francisco Alfaro.

De acuerdo con el reporte, la unidad avanzaba con normalidad cuando del área frontal comenzó a salir humo. En cuestión de segundos, lo que parecía una falla mecánica se convirtió en un conato de incendio, obligando al conductor a detenerse de inmediato para evitar que la situación se agravara.

El propio automovilista solicitó apoyo a una unidad de Seguridad Pública que patrullaba el sector. Los oficiales descendieron rápidamente y, con equipo básico, iniciaron maniobras para contener las llamas que ya se propagaban en el compartimento del motor.

Gracias a la intervención oportuna, el fuego fue sofocado antes de que consumiera por completo el vehículo. Tras controlar la situación, los elementos aseguraron el área para descartar riesgos adicionales.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas. El saldo fue únicamente de daños materiales en la unidad afectada.

La movilización generó expectación entre vecinos y automovilistas, mientras la circulación se vio parcialmente afectada durante las labores de auxilio.

El incendio ocurrió en la tarde, generando tensión entre los automovilistas y vecinos de la zona.

La rápida intervención de Seguridad Pública evitó que el fuego consumiera por completo el vehículo.

Las autoridades recomiendan revisar las condiciones mecánicas de los autos para prevenir incidentes.