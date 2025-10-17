Familias se unen en amor por vidas que partieron temprano en Castaños

El 15 de octubre es el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Neonatal y a Temprana Edad y los campos de fútbol de la antigua estación de Castaños se llenaron de luz, amor y memoria.

Más de 200 mamás, papás y familiares se reunieron con un mismo propósito: rendir homenaje a las pequeñas vidas que partieron demasiado pronto, pero que siguen dejando huella en el corazón de quienes los amaron.

En un ambiente de profundo respeto y ternura, las familias llegaron con fotografías, velas, flores y hasta imágenes de ultrasonido, símbolos de amor eterno hacia sus hijos e hijas ausentes. Entre lágrimas, abrazos y sonrisas nostálgicas, se escucharon las notas del mariachi que acompañaron la ceremonia, evocando recuerdos y emociones que, pese al paso del tiempo, permanecen intactos.

Este encuentro, que ya celebra su cuarta edición, nació en 2022 gracias al impulso y la sensibilidad de Laura Valle, Perla Beltrán y Graciela González, tres madres que transformaron el dolor en un gesto de amor colectivo. Desde entonces, cada año logran reunir a decenas de familias que encuentran en este evento un espacio para compartir su duelo, pero también para celebrar la vida y la esperanza.

"Este día no se trata solo de recordar con tristeza, sino de honrar con amor a nuestros angelitos. Ellos viven en nosotros y en cada historia que compartimos", expresó una de las organizadoras, conmovida por la respuesta de la comunidad.

Al caer la tarde, el cielo de Castaños se iluminó con globos blancos y rosas que las familias soltaron al viento, como un símbolo de conexión eterna con quienes partieron antes de tiempo. Fue un momento silencioso, pero poderoso, en el que cada mirada al cielo se convirtió en una promesa: nunca olvidar, siempre amar.

Este homenaje reafirmó que, incluso en la ausencia, el amor de los padres trasciende el tiempo y la distancia, y que cada año, en este rincón del corazón y de Castaños, las pequeñas estrellas vuelven a brillar.