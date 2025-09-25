Hombre de 65 años encontrado profundamente dormido en calles de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 65 años, conocido como "Pepito", fue encontrado profundamente dormido en calles de la colonia Emiliano Zapata, luego de haber pasado una larga noche de fiesta.

La escena, que provocó la sorpresa y preocupación de los vecinos, ocurrió en la madrugada de ayer, cuando el albañil, identificado como José Luis, terminó su jornada laboral y decidió celebrar con una parranda.

Según lo relatado por el mismo hombre a las autoridades, después de una jornada de trabajo en la que realizó una placa de concreto en una vivienda cercana, recibió un pago por sus servicios, lo que lo animó a gastar parte de ese dinero en bebidas alcohólicas.

Tras varias horas de consumo, emprendió el regreso a su casa, pero el cansancio y la embriaguez lo hicieron sucumbir al sueño en plena vía pública, a las 01:00 horas, sobre la calle 26, casi esquina con Primero de Mayo.

El hallazgo fue realizado por vecinos, quienes al ver al hombre tirado en el pavimento, se alarmaron por su posible estado de salud y, temiendo lo peor, llamaron a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar para brindarle atención. Afortunadamente, tras revisarlo, confirmaron que no presentaba lesiones ni riesgos graves que pusieran en peligro su vida. Solo mostraba los efectos propios de la resaca y la fatiga.

Después de ser valorado y descartada cualquier complicación médica, José Luis fue entregado a la Policía Municipal, que ya había acudido al lugar para tomar conocimiento del incidente.

Debido a que se encontraba en evidente estado de ebriedad en la vía pública, el hombre fue trasladado a los separos municipales, donde quedó bajo arresto por una falta administrativa.