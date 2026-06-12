Hombre herido tras ingreso ilegal a Altos Hornos de México

MONCLOVA COAH.- Un hombre que presuntamente ingresó de manera ilegal a las instalaciones de Altos Hornos de México terminó lesionado y bajo atención médica luego de un enfrentamiento ocurrido la tarde de este viernes con personal de seguridad de la empresa.

Los hechos movilizaron a cuerpos de auxilio hasta el complejo siderúrgico, donde fue localizado un individuo con diversas lesiones tras ser interceptado por vigilantes cuando presuntamente se encontraba realizando actividades ilícitas dentro de la planta.

El lesionado fue identificado como Alberto Espinoza Garza, de 28 años de edad, habitante de la colonia Óscar Flores Tapia. De acuerdo con su versión, durante el altercado fue agredido físicamente por elementos de seguridad privada, quienes presuntamente utilizaron bates para someterlo.

Tras el reporte de una persona herida, socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Luego de una valoración inicial, los paramédicos determinaron que requería atención hospitalaria especializada.

El hombre fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica mientras especialistas evaluaban la gravedad de las lesiones que presentaba.

Fuentes relacionadas con el caso señalaron que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Por una parte, se indaga la denuncia de agresión realizada por el lesionado y, por otra, el presunto intento de robo que habría originado su presencia dentro de las instalaciones industriales.

Será mediante la recopilación de testimonios, evidencias y peritajes como se determinará la posible responsabilidad de cada una de las personas involucradas en el incidente.