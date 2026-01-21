Madre interviene y frena riña entre alumnos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un enfrentamiento entre alumnos de la Escuela Secundaria Carlos Espinosa Romero encendió las alertas la tarde de ayer en el exterior del plantel, ubicado sobre la calle Tehuacán de la colonia Azteca, luego de que varios jóvenes comenzaran a provocarse y empujarse entre sí, generando preocupación entre padres de familia y vecinos del sector.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la situación comenzó cuando un grupo de estudiantes, al momento de la salida de clases, empezó a intercambiar empujones y retos, lo que hacía prever que el altercado podría escalar a una riña mayor.

La escena fue observada por una madre de familia, quien no dudó en intervenir antes de que se desatara la violencia.

La mujer encaró a los adolescentes, los reprendió enérgicamente y les exigió que se tranquilizaran y se retiraran del sitio, advirtiéndoles sobre las consecuencias de continuar con su actitud. Su intervención logró frenar el conflicto de inmediato, evitando que alguno de los jóvenes resultara lesionado.

Tras controlar la situación, la madre de familia realizó el reporte correspondiente a las autoridades para que tomaran conocimiento de lo ocurrido y se reforzara la vigilancia en el sector.

Minutos antes de las 13:30 horas, elementos de la Policía Municipal arribaron a la calle Tehuacán, encontrando el área ya en calma.

Los oficiales confirmaron que no había personas lesionadas ni daños materiales, por lo que se limitaron a realizar labores de prevención y orientación, además de exhortar a los estudiantes a mantener una conducta adecuada al exterior de los centros educativos.

Cabe señalar que este incidente ocurre apenas un día después de que se registrara una riña más grave en otro plantel educativo de la colonia Barrera, donde la intervención de padres de familia complicó la situación.

En contraste, en esta ocasión la acción oportuna y responsable evitó que el conflicto pasara a mayores.

Aunque no fue posible ubicar nuevamente a la madre que intervino, testigos reconocieron su valentía y determinación, señalando que su actuar fue clave para prevenir una riña. Por su parte, autoridades informaron que se mantendrán operativos de vigilancia a la salida de distintas escuelas, especialmente en aquellas donde se han reportado incidentes similares, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes.