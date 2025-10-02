Trabajadoras de negocios de visas se agreden en Monclova

MONCLOVA, COAH. – La mañana de este jueves, un nuevo enfrentamiento entre trabajadoras de dos negocios dedicados a los trámites de visas generó una fuerte movilización de las autoridades municipales.

El incidente ocurrió en el exterior de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicadas en la Plaza de la CANACO, en el bulevar Francisco I. Madero, donde las empleadas de los negocios comenzaron a discutir y agredirse entre ellas.

Al recibir la alerta, la Policía Municipal se desplazó al lugar para poner fin a la pelea. Sin embargo, al llegar, los oficiales se encontraron con que el presunto agresor ya había escapado del lugar, mientras que las trabajadoras involucradas en el conflicto se refugiaron en sus respectivas oficinas y se negaron a salir. A pesar de los intentos por calmar la situación, las empleadas continuaron con una actitud evasiva.

El dueño de uno de los negocios implicados informó que su empleada fue la agredida, y que el responsable, quien también trabaja en uno de los comercios rivales, huyó del lugar tras causar los daños al vehículo. Tras una breve intervención y tras asegurarse de que la situación no volviera a escalar, los oficiales advirtieron a las empleadas que, de continuar con el disturbio, serían detenidas.