Cuatro Ciénegas: incendio en remolque de fertilizante

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un fuerte susto se llevó el operador de un armatoste de carga la tarde de este martes, luego de que el remolque que conducía comenzó a incendiarse mientras circulaba por la carretera federal número 30.

El incidente ocurrió a la altura del paraje conocido como Los Pinabetes, cuando Isaías Orgín Payán, de 29 años, quien provenía de Torreón a Cuatrociénegas, detectó que uno de los neumáticos ubicados en la zona donde la plataforma se une al chasis comenzó a arder repentinamente. De inmediato, el operador frenó la marcha de la pesada unidad que transportaba fertilizante y descendió para ponerse a salvo.

Automovilistas que presenciaron el espectacular incidente llamaron de inmediato al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de policías estatales, elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, las llamas fueron atacadas oportunamente, evitando que el fuego se extendiera hasta la cabina o alcanzara la carga que trasladaba, lo que hubiera derivado en un siniestro de mayores proporciones. El operador resultó ileso, aunque visiblemente alterado por lo ocurrido.

Mientras los bomberos realizaban las maniobras de control y enfriamiento, las autoridades estatales procedieron a cerrar momentáneamente la vialidad y abanderar el área para prevenir otro percance, ya que el humo y el movimiento de las unidades de emergencia reducían la visibilidad.

Una vez sofocado el incendio y enfriada la estructura, el remolque fue retirado para continuar con las labores correspondientes y restablecer la circulación.