Tragedia en Semana Santa

CANDELA, COAH.— Lo que debía ser un descanso familiar para celebrar el Viernes Santo terminó convertido en una escena devastadora, luego de que Eric Banda Barrios, de 28 años, muriera ahogado en el paraje turístico conocido como Las Lajitas.

El lamentable hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando Eric Banda decidió meterse al agua para refrescarse, aun cuando no sabía nadar. Según relataron sus familiares, el hombre ingresó a una zona con una profundidad aproximada de cuatro metros… y ya no pudo salir.

El ambiente de vacaciones se convirtió en angustia cuando su esposa con su bebé de un año, sus suegros y su cuñado comenzaron a buscarlo desesperadamente al ver que no emergía. De inmediato alertaron a los rescatistas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas que permanecían en el sitio como apoyo por la alta afluencia de visitantes.

Los elementos ingresaron al agua y comenzaron una intensa búsqueda que se prolongó varios minutos. A pesar de los esfuerzos y de las maniobras de rescate, Eric no respondió. Finalmente, su cuerpo fue localizado y extraído del agua, confirmándose que ya no contaba con signos vitales.

La escena se volvió aún más dolorosa cuando su esposa, completamente desconsolada, no podía creer que un día destinado a convivir en familia terminara de la peor manera.

Elementos de la Policía Municipal solicitaron la presencia de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal de Servicios Periciales, quienes tomaron conocimiento del caso. Las autoridades dieron fe del deceso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar los trámites correspondientes.

El paraje, que normalmente se llena de risas y visitantes durante la Semana Santa, quedó marcado por la tragedia y el silencio tras la muerte del joven regiomontano.