Madre desesperada lleva a su bebé a urgencias en Frontera

FRONTERA, COAH. — Una desgarradora tragedia se vivió la mañana de este martes cuando Yamile González, una madre desesperada, llegó a la Clínica 9 del IMSS en Frontera con su bebé de dos meses en brazos, temerosa de que su hijo no respondiera.

Al llegar, médicos de turno atendieron de inmediato al pequeño, quien lamentablemente ya había dejado de respirar. Cerca de las 08:00 horas, la angustiada mujer ingresó a la sala de urgencias del hospital, donde solicitó atención urgente para su bebé, identificado como Américo 'N'. Los médicos intentaron reanimarlo, pero al revisarlo, confirmaron que el bebé ya no presentaba signos vitales.

El personal médico en turno reportó la situación a las autoridades locales y se dio parte a la Fiscalía General del Estado para que se llevara a cabo una investigación sobre el fallecimiento. Tras realizar las inspecciones pertinentes, el médico legista determinó que la causa de la muerte del bebé fue insuficiencia respiratoria aguda.

El caso fue inmediatamente investigado por las autoridades competentes, quienes llegaron a la clínica para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer los detalles del suceso. De acuerdo con el informe inicial, la madre del bebé se mostró visiblemente afectada y trató de reanimarlo en casa antes de trasladarlo al hospital, sin embargo, el desenlace fue fatal.

Ante el deceso del bebé, las autoridades ordenaron que su cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.