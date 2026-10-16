Arde moto de la Lala y la abandonan en la 30

FRONTERA, COAH.- Una motocicleta tipo cargo terminó prácticamente calcinada tras incendiarse la mañana de este viernes sobre la carretera federal número 30, a la altura de Plaza Bella, lo que movilizó a elementos de Bomberos y de la Policía Municipal.

El siniestro se reportó pasadas las 08:00 horas, cuando automovilistas observaron que la unidad era consumida por las llamas a un costado de la transitada vialidad.

Intervención de Bomberos

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Frontera para controlar el fuego. Sin embargo, cuando los vulcanos iniciaron las maniobras, las llamas ya habían consumido gran parte de la motocicleta.

La unidad fue encontrada abandonada y en el sitio no se localizó a ninguna persona que se hiciera responsable o proporcionara información sobre lo ocurrido.

Propiedad de la Motocicleta

De manera extraoficial, trascendió que la motocicleta presuntamente pertenecía a la empresa Lala; no obstante, hasta el momento no se habían establecido las causas del incendio ni las circunstancias en que fue dejada en el lugar.

Una vez sofocadas las llamas, los restos de la unidad fueron retirados mediante una grúa y trasladados a un corralón.

Las autoridades tomaron conocimiento del incidente, mientras se desconocía qué originó el fuego.