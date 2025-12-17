Se le atraviesa a auto y la chocan en pleno Pape

Un accidente vial ocurrió la tarde de ayer cerca de las 13:30 horas sobre el bulevar Harold R. Pape, cuando una conductora, al intentar cruzar la arteria principal de la ciudad, causó una colisión con un automóvil compacto, dejando como saldo severos daños materiales.

La responsable del percance fue Erika Lizeth Vargas Dueñez, de 41 años de edad, quien viajaba a bordo de una camioneta Honda CR-V modelo 2011, color blanco.

La mujer, quien estaba acompañada por un niño pequeño, circulaba en dirección norte cuando, al llegar al cruce con la calle Río Nilo, intentó incorporarse para cruzar los carriles de circulación opuestos, sin percatarse de que se aproximaba un vehículo Chevrolet Monza color arena, modelo 2004, que circulaba hacia el sur.

La conductora del Monza, identificada como Ileana Edith Cristán Escobedo, de 33 años, no pudo evitar el impacto debido a la proximidad del vehículo de la conductora de la Honda, resultando en un choque violento contra el lado derecho de la camioneta. Como consecuencia, ambos vehículos quedaron con considerables daños materiales.

El Monza quedó varado en medio de los carriles, mientras que la conductora de la Honda logró orillarse sin mayores complicaciones.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron rápidamente al lugar para abanderar la zona y evitar posibles accidentes adicionales, hasta la llegada de los oficiales de Control de Accidentes.

Los peritos elaboraron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar la causa exacta del percance.

Ambas conductoras fueron trasladadas a la Comandancia Municipal para resolver el asunto y llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el accidente, y la situación quedó únicamente en daños materiales.