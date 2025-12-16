Grupo GRUM apoya a familiares de pacientes en hospitales de Monclova

MONCLOVA, COAH.— En medio de las bajas temperaturas que azotaron la ciudad, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) realizaron una acción solidaria al acudir la noche de ayer a los hospitales Amparo Pape de Benavides y a la Clínica 7 del IMSS, donde brindaron apoyo a familiares de pacientes que aguardaban en el exterior.

Desde las afueras de ambos nosocomios, los rescatistas repartieron café caliente y pan, buscando mitigar el intenso frío y ofrecer un momento de alivio a quienes, por la salud de un ser querido, permanecían durante horas a la intemperie.

El gesto fue recibido con gratitud, en un ambiente marcado por la empatía y el acompañamiento.

El director del Grupo GRUM, Daniel Segovia, señaló que esta labor forma parte del compromiso social de la corporación, especialmente en temporadas de clima extremo, cuando muchas personas enfrentan situaciones difíciles fuera de los hospitales. Indicó que el trabajo de los paramédicos no se limita únicamente a las emergencias, sino también a brindar apoyo humano a la comunidad.

Familiares de pacientes destacaron que, más allá de una bebida caliente, el gesto representó un respaldo moral en momentos de incertidumbre y angustia, haciendo más llevadera la espera durante la noche.

Este tipo de acciones refrenda la vocación de servicio de los cuerpos de auxilio en Monclova, quienes continúan demostrando que la solidaridad también es parte esencial de su labor diaria.