Mujer sufre accidente vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial registrado cerca del mediodía de este martes sobre el bulevar Harold R. Pape movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales, luego de que una camioneta se estrellara contra dos unidades que se encontraban estacionadas, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y a una mujer junto con su hija con diversos golpes.

De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió a la altura de Estancias de San Juan Bautista, cuando una camioneta Nissan X-Trail, color blanco, circulaba por la principal arteria de la ciudad. Al llegar al cruce con la calle Venustiano Carranza, una de las llantas de la Nissan se averió repentinamente, lo que provocó que la conductora perdiera el control del volante.

La camioneta era conducida por Gloria Guedea Cázares, de 42 años de edad, quien viajaba acompañada de su hija. Tras la falla mecánica, la unidad se proyectó contra un camión de comida y posteriormente contra una camioneta que se encontraban estáticos a un costado de la vialidad.

Las unidades impactadas fueron un camión marca Eurocar, modelo 1980, color blanco, así como una camioneta Chevrolet Avalanche, modelo 2007, color guinda, ambas propiedad de Jonathan Lira Garza, de 42 años.

A consecuencia del choque, madre e hija resultaron con lesiones leves, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarles atención pre hospitalaria, sin que fuera necesario su traslado a un nosocomio.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del hecho, realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron las maniobras para liberar la circulación. Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar la Nissan X-Trail a un corralón.

Finalmente, se informó que la conductora buscaría llegar a un acuerdo con el propietario de las unidades afectadas para la reparación de los daños ocasionados.