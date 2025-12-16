Movilización policiaca tras macabro hallazgo en Frontera

FRONTERA, COAH.— Un joven de apenas 21 años se quitó la vida al interior de su vivienda, luego de atravesar una severa crisis emocional que habría sido detonada por una discusión familiar, lo que generó una intensa movilización policiaca en la colonia Morelos, la noche de este martes.

El fallecido fue identificado como Edwin Hernández Hernández, quien fue localizado inconsciente por sus propios familiares dentro del área del sanitario del domicilio, ubicado en el cruce de las calles José Vasconcelos y Carmen Serdán. Al percatarse de la situación, solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia con la esperanza de que aún pudiera ser auxiliado.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Frontera acudieron al llamado, pero tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. Ante ello, se dio aviso a las autoridades para proceder conforme al protocolo.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el inmueble para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para llevar a cabo las diligencias legales y abrir la carpeta de investigación correspondiente acompañados del personal de Servicios Periciales.

De manera preliminar, se indicó que el joven atravesaba por un estado emocional complicado, situación que presuntamente influyó en el desenlace. El hecho generó profunda consternación entre vecinos del sector, quienes se mostraron sorprendidos por lo ocurrido.

Así mismo, tras realizarse las diligencias correspondientes, las autoridades ordenaron que el cuerpo del joven fuera trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.