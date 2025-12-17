Habitantes de Monclova exigen tope en bulevar Ejército Mexicano: temen accidentes

MONCLOVA, COAH.- La alta velocidad con la que circulan automovilistas por el cruce del bulevar Ejército Mexicano y la calle Navarrete mantiene en alerta permanente a los habitantes del sector El Pueblo, quienes alzaron la voz para exigir a las autoridades municipales la instalación urgente de un tope que obligue a reducir la marcha y evite una posible tragedia.

De acuerdo con vecinos del área, el punto es altamente transitado tanto por vehículos como por peatones, ya que conecta con zonas habitacionales, comercios y rutas escolares. Sin embargo, pese a tratarse de un cruce urbano, conductores imprudentes utilizan la vialidad como si fuera de alta velocidad, poniendo en peligro a niños, adultos mayores y familias completas.

Los habitantes señalaron que no es la primera vez que se registran percances en ese lugar. Aseguran que ya han ocurrido varios accidentes, algunos con personas lesionadas, lo que ha incrementado el temor entre quienes diariamente deben cruzar la avenida. "Aquí los carros no frenan, pasan como si nada, y uno tiene que jugarse la vida para cruzar", comentó uno de los afectados.

Indicaron que ya se han realizado reportes y solicitudes formales ante las instancias correspondientes, pero hasta el momento no han recibido una respuesta concreta.

Por ello, hicieron un llamado directo al Ayuntamiento y a las áreas de Vialidad y Seguridad Pública para que intervengan de inmediato, colocando un reductor de velocidad y señalización visible que advierta a los conductores.

Mientras no se tomen medidas preventivas, las familias del sector El Pueblo continúan viviendo con el temor de que un nuevo accidente termine en consecuencias fatales. La petición es clara: acciones inmediatas antes de que el cruce sea escenario de una tragedia.