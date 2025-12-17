Lesionados en Cuatro Ciénegas tras fuerte accidente en carretera

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un fuerte encontronazo registrado la mañana de este miércoles sobre la carretera federal número 30, en el tramo Cuatro Ciénegas–Ocampo movilizó de inmediato a cuerpos de auxilio, luego de que se reportaran varias personas heridas tras el impacto entre dos vehículos.

El accidente ocurrió cuando la tranquilidad del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se vio interrumpida por la rápida intervención de socorristas de Protección Civil y elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al llamado de emergencia al tener conocimiento del percance.

Al arribar al lugar, los paramédicos localizaron a tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad y un adulto, quienes presentaban diversas contusiones y golpes producto del impacto. Ambos fueron estabilizados en el sitio y posteriormente trasladados al Hospital General para una valoración médica más completa. Una tercera persona, con lesiones menores, fue atendida en el lugar sin necesidad de traslado.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, en el accidente participaron un vehículo Chevrolet color negro y un Nissan color guinda. Las primeras indagatorias señalan que el conductor del Nissan habría invadido el carril contrario, provocando el impacto casi frontal entre ambas unidades, lo que derivó en cuantiosos daños materiales y personas lesionadas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal permanecieron en el sitio para asegurar la zona, recabar datos del hecho y realizar el peritaje correspondiente a fin de deslindar responsabilidades. Los vehículos involucrados fueron retirados de la carretera para restablecer la circulación y evitar otro accidente en el área.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta vía, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos para prevenir hechos de mayor gravedad.