Movilización policiaca en Motel por evasión de pago de cliente

FRONTERA, COAH.— Lo que prometía ser una noche de "servicios completos" terminó en un espectáculo digno de patrulla y sirena, luego que un hombre decidiera aplicar el clásico "mañana te pago"... pero versión exprés, desatando una intensa movilización policiaca la madrugada del sábado en el Motel Del Norte en Frontera.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto —identificado como operador de la plataforma InDriver— habría sacado del Bar Excalibur en Monclova, a una joven identificada como Mariana N con quien acordó un servicio sexual. Todo marchaba aparentemente en orden, hasta que llegó la hora de liquidar la cuenta... y el cliente simplemente decidió que su cartera entraría en huelga.

Molesta por el repentino ataque de "amnesia financiera" del individuo, Mariana N solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron rápidamente al sitio, listos para poner orden en lo que ya pintaba como un enredo de madrugada.

Sin embargo, el protagonista de esta historia —ni lento ni perezoso— optó por desaparecer antes de la llegada de las autoridades, dejando tras de sí no solo la deuda, sino también una escena que arrancó más de una ceja levantada entre los oficiales.

Pese al coraje y el mal rato, la joven afectada decidió no formalizar cargos en contra del evasivo cliente, quizá entendiendo que perseguirlo sería más complicado que encontrarlo nuevamente activo en la aplicación.

Así, el caso quedó en una anécdota más de la vida nocturna monclovense, donde algunos pagan con efectivo... y otros con pura velocidad para huir.