Lesiones en accidente de motocicleta en Frontera: jóvenes involucrados

FRONTERA, COAH.— Una noche que pudo terminar en tragedia dejó únicamente golpes y un fuerte susto para dos adolescentes, luego de que sufrieran una aparatosa caída en motocicleta en calles de la colonia Guadalupe Borja.

El percance se registró alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Durango, en su cruce con Francisco Coss, cuando los jóvenes se desplazaban a bordo de una motocicleta y, presuntamente por el exceso de velocidad, el conductor perdió el control de la unidad.

El piloto fue identificado como Ricardo Alfonso, de 18 años, quien al no poder maniobrar adecuadamente el manubrio terminó derrapando, provocando que tanto él como su acompañante, Misael ´N´, de 17 años, salieran proyectados contra la carpeta asfáltica.

El estruendo de la caída alertó a vecinos del sector, quienes de inmediato salieron de sus viviendas para auxiliar a los jóvenes, al tiempo que solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del grupo Águilas Doradas arribaron minutos después y brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Tras la valoración, se determinó que Misael presentaba únicamente golpes menores, por lo que no fue necesario su traslado y quedó bajo el resguardo de sus familiares.

En contraste, Ricardo resultó con lesiones de mayor consideración, por lo que fue trasladado a un hospital para descartar posibles complicaciones internas derivadas del impacto.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y recabar datos que permitan esclarecer las causas del percance.

Aunque el accidente fue aparatoso, las autoridades señalaron que pudo tener consecuencias mucho más graves, reiterando el llamado a los conductores —especialmente a los jóvenes— a evitar el exceso de velocidad y conducir con responsabilidad.