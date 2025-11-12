Taxista y pasajero resultan heridos tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una mujer al volante de una camioneta provocó un aparatoso accidente que dejó como saldo a un taxista y su pasajero lesionados, luego de pasarse un alto y estrellarse contra el vehículo de alquiler en calles de la colonia Telefonistas, la noche del martes.

¿Qué ocurrió?

El fuerte encontronazo ocurrió cerca de las 22:30 horas en el cruce de las calles San Miguel y Ocampo, sitio que se vio invadido por patrullas, ambulancias y curiosos que se acercaron al escuchar el estruendo del choque.

De acuerdo con los reportes del Departamento de Control de Accidentes, la presunta responsable fue identificada como Graciela Romo, quien conducía una camioneta Ford en dirección al norte por la calle Ocampo. Al llegar al cruce con San Miguel, ignoró el señalamiento de alto y terminó impactando de lleno un Chevrolet Aveo de la línea de taxis Radio Taxis Cherokee, conducido por Luis Villa Domínguez, mejor conocido entre sus compañeros del volante como "El Cuate".

El taxi fue proyectado con violencia contra la barda de un negocio, quedando destrozado y con sus ocupantes atrapados en el interior. Vecinos que escucharon el golpe corrieron para auxiliarlos, mientras solicitaban la presencia de los cuerpos de rescate.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron en cuestión de minutos y brindaron los primeros auxilios al conductor y a su pasajero, identificado como Julio César Domínguez de la Cruz, de 19 años. Ambos fueron trasladados a un hospital, presentando múltiples golpes y contusiones, aunque su estado fue reportado como estable.

Por su parte, la conductora de la camioneta sufrió una crisis nerviosa al percatarse de la magnitud del accidente. Entre lágrimas, confesó que está desempleada y se dedica al comercio ambulante, temiendo no poder cubrir los cuantiosos daños ocasionados.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que las unidades fueron retiradas del lugar y enviadas a un corralón. El percance provocó la interrupción parcial del tráfico durante varios minutos, mientras se realizaban las maniobras de rescate y limpieza del área.