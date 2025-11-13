Quemazón en la V. Carranza; Manos vandálicas desatan caos en pleno Centro.

Nuevamente las manos ociosas y malintencionadas hicieron de las suyas, al provocar un incendio en un predio baldío ubicado sobre la calle Venustiano Carranza de la Zona Centro, donde esta mañana encendieron una enorme llanta de un yukle, desatando el caos entre los ciudadanos que esperaban el camión en la parada del transporte público.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 horas y movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes arribaron de inmediato para sofocar el fuego que generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad, alarmando a la población que pensó se trataba de un incendio mayor.

¿Qué ocurrió?

A su llegada, los tragahumo se encontraron con un neumático de grandes dimensiones ardiendo en llamas dentro del terreno abandonado, el cual ha sido escenario constante de quemazones provocadas por adictos y hombres en situación de calle, quienes acostumbran encender fogatas por pura maldad o simplemente para mitigar el frío.

Mientras los bomberos realizaban maniobras para controlar el siniestro, elementos de la Policía Preventiva acordonaron la zona y realizaron recorridos en los alrededores en busca de los presuntos responsables, sin que se lograra dar con su paradero.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por fortuna, las llamas fueron controladas antes de que alcanzaran los negocios cercanos o la hierba seca acumulada en el predio, evitando así una tragedia mayor. Comerciantes de la zona exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto, pues aseguran que estos incendios intencionales se han vuelto una peligrosa costumbre que pone en riesgo tanto a.