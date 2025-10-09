Accidente vial en Monclova deja estudiante del Conalep herido

MONCLOVA, COAH.- Un estudiante del Conalep sufrió diversas lesiones, principalmente en el rostro y cabeza, después de estrellarse contra la plataforma de un tráiler que le invadió carril mientras intentaba ingresar a la empresa Ternium, en el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas de este miércoles, cuando Ángel 'N', de 17 años, vecino de la colonia Lupita Murguía, circulaba en su motocicleta marca Vento roja y negra, en dirección al sur.

El joven viajaba acompañado de un amigo, cuando al llegar a la altura de la empresa Ternium, el conductor de un tráiler Kenworth color guindo, identificado como José Leonardo Guzmán Rodríguez, de 44 años, invadió el carril izquierdo de manera imprudente.

El estudiante no pudo evitar el impacto y chocó de lleno contra la plataforma del tráiler, resultando con serias lesiones en su rostro. Su amigo, quien también viajaba en la motocicleta, sufrió solo algunos golpes menores.

Tras el brutal choque, los elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar, solicitando el apoyo de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas atendieron al adolescente y lo trasladaron a un hospital junto con su madre, mientras que su motocicleta fue remolcada a un corralón.

Los oficiales del Departamento de Control de Accidentes elaboraron el peritaje correspondiente, asegurando tanto al conductor del tráiler como a la unidad de carga involucrada en el incidente.

El hecho dejó como saldo daños materiales en ambos vehículos y una persona lesionada, por lo que el trailero tendría que responder mediante el ajustador de la unidad que tiene a su cargo.