Provoca accidente en Monclova: choca con Protección Civil

MONCLOVA, COAH. — Una conductora de la tercera edad provocó un aparatoso accidente vial al intentar realizar una maniobra prohibida sobre el bulevar Benito Juárez, atravesándose al paso de una unidad oficial de Protección Civil, lo que dejó como saldo severos daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.

El percance se registró minutos antes del mediodía de este martes, cuando Laura, de 67 años de edad, conducía una camioneta Toyota RAV4 en color blanco sobre los carriles del lado norte del par vial.

Al llegar al cruce con la calle Mónaco, en la colonia Picasso, intentó cruzar los carriles de circulación para incorporarse hacia el sur, acción que está restringida en ese punto.

La imprudente maniobra provocó que le cerrara el paso a una camioneta Ford Ranger blanca, marcada con el número económico PC-06 y asignada al Departamento de Protección Civil, la cual era conducida por José Palafox, quien no logró evitar la colisión.

Tras el impacto, la unidad oficial presentó daños considerables en la parte frontal, mientras que la Toyota quedó con afectaciones en el costado izquierdo, evidenciando la fuerza del choque.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la conductora y a su acompañante, quienes, pese al susto, no presentaban lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades.

Debido a que ambas unidades contaban con póliza de seguro vigente, se solicitó la presencia de los ajustadores, quienes se encargarían de deslindar los daños y dar seguimiento al caso en las instalaciones de la Comandancia Municipal.

El incidente generó momentánea afectación en la circulación del bulevar Benito Juárez, una de las arterias más transitadas de la ciudad.