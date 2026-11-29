ESCOBEDO, Coah. - Con el automóvil prácticamente destrozado terminaron cinco estudiantes que protagonizaron una aparatosa volcadura sobre la carretera federal número 57, donde el Nissan Tiida en el que viajaban salió del camino y dio varias volteretas. Pese a la violencia del accidente, ninguno presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, de acuerdo con la valoración preliminar de los rescatistas.

El percance ocurrió alrededor de las 07:42 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 48, donde la unidad quedó fuera de la cinta asfáltica con sus ocupantes lesionados, lo que generó la movilización de Protección Civil, Bomberos y autoridades municipales de Escobedo.

Los jóvenes viajaban desde Sabinas con dirección a Monclova cuando, presuntamente, el conductor perdió el control del volante. El vehículo abandonó la carretera y comenzó a dar volteretas hasta quedar severamente dañado.

Entre los ocupantes se encontraba Daniel Alonso Ibarra, de 23 años, estudiante de gastronomía, quien presentó diversas lesiones y una contusión en la cabeza. También fue atendido Jean Carlo Sánchez Martínez, de 28 años, quien igualmente cursa estudios de gastronomía.

De acuerdo con la información proporcionada por los rescatistas, ambos viajaban sin utilizar el cinturón de seguridad, un factor que pudo influir en las lesiones que sufrieron durante la volcadura.

En el automóvil también viajaban Aarón de Jesús Treviño Pérez, de 25 años; Gabriela, de 19, estudiante de agricultura, quien sí llevaba puesto el cinturón de seguridad, y Edwin, de 18 años, también estudiante de agricultura, quien ocupaba el asiento trasero, en medio de sus compañeros, y únicamente presentó algunas raspaduras.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo brindaron los primeros auxilios a los cinco jóvenes y coordinaron su traslado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, donde quedaron bajo valoración médica para descartar lesiones internas o complicaciones derivadas del accidente.

Mientras se realizaban las labores de atención, elementos municipales abanderaron el tramo para prevenir otro percance y facilitar el trabajo de los rescatistas, en espera de la intervención de oficiales de la Guardia Nacional División Caminos.

Finalmente, las autoridades solicitaron una grúa para retirar el Nissan Tiida, que terminó prácticamente convertido en chatarra, y trasladarlo a un corralón, mientras los estudiantes recibían atención médica.