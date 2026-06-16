Mujer de la tercera edad fallece en su hogar en Frontera Coahuila

FRONTERA COAH.-Una mujer de la tercera edad fue encontrada sin vida dentro de su vivienda la tarde de este martes en la colonia Sierrita, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades que acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

El reporte fue recibido en un domicilio ubicado sobre la calle Preparatoria número 228, entre La Cruz, donde vecinos alertaron sobre una persona inconsciente al interior de la propiedad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, María Rosario Lozano Casas acudió a la vivienda luego de recibir una llamada de su familiar, Ma. Trinidad Peña Arena, quien manifestó su preocupación debido a que su hermana, identificada como María del Socorro Lozano Casas, no respondía las llamadas telefónicas desde hacía varias horas.

Asimismo, vecinos del sector señalaron que tampoco habían visto a la mujer durante el día, situación que aumentó la preocupación de sus familiares.

Al arribar al domicilio y abrir la puerta, encontraron a la septuagenaria tendida sobre el suelo e inmóvil. De inmediato solicitaron apoyo de los servicios de emergencia mediante una llamada al sistema 911.

Elementos de Bomberos de Frontera y paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, tras la valoración correspondiente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, trascendió que la adulta mayor pudo haber sufrido una caída que le provocó un golpe en la cabeza. No obstante, serán las autoridades competentes quienes determinen con precisión las causas del fallecimiento.

Paramédicos indicaron que, por las condiciones observadas en el sitio, la mujer posiblemente tenía varias horas de haber perdido la vida, incluso desde el día anterior.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo para los procedimientos legales de rigor.