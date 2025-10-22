Falla en Neumático Provoca Accidente en Carretera de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.– Una mujer se llevó tremendo susto luego de que una falla en uno de los neumáticos de su automóvil provocara que perdiera el control y terminara fuera de la cinta asfáltica, la mañana de este miércoles sobre la carretera federal número 30, en el tramo San Buenaventura–Frontera.

La conductora fue identificada como Oralia Guadalupe Vásquez Guerrero, de 43 años de edad, con domicilio en la calle Sor Juana Inés de la Cruz número 315, en la colonia Amalia Solórzano de este mismo municipio.

Ella viajaba a bordo de un sedán Volkswagen Derby color blanco modelo 2007 cuando sufrió la avería que desencadenó el percance.

De acuerdo con las autoridades, Oralia circulaba en dirección a Frontera cuando sintió una vibración inusual en el neumático delantero derecho.

Al intentar controlar el vehículo, perdió el dominio del volante, brincó el camellón central hacia los carriles contrarios y terminó impactando contra un poste de concreto, causando daños en el asfalto, en la guarnición y en su propia unidad.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de San Buenaventura acudieron de inmediato al sitio para brindar apoyo y verificar que no existieran riesgos mayores. Afortunadamente, la conductora resultó ilesa, aunque sí sufrió una crisis nerviosa tras el accidente.

El vehículo fue remolcado y resguardado en un corralón municipal, mientras que agentes de la Policía Municipal elaboraron el reporte correspondiente.