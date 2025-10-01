Tráiler Queda Varado en Carretera Federal 30 de Frontera

FRONTERA, COAH. — Por una falla mecánica, un tráiler quedó varado en plena carretera federal número 30, generando caos vial y alarma entre automovilistas en la zona, la tarde de ayer a la altura de la colonia Morelos en Frontera.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de un Kenworth blanco tuvo que lidiar con una falla mecánica en la rótula del armatoste justo cuando intentaba retonar a la altura de la colonia Morelos, frente al negocio Comercial Mr. Mike.

El incidente provocó que el pesado vehículo quedara atorado en medio de los carriles, congestionando la circulación hasta la llegada de los elementos de Control de Accidentes.

Tras tomar conocimiento del percance, los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa industrial para retirar el armatoste de la vía y restablecer el tránsito vehicular, el cual se vio afectado por varios minutos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, y la rápida intervención de las autoridades permitió minimizar los daños y la afectación al tránsito.