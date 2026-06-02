Movilización de Seguridad Pública en Frontera protege a estudiantes de falla mecánica

FRONTERA, COAH.- Una rápida movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal permitió salvaguardar a un grupo de estudiantes de la Escuela Sara Rendón, luego de que el transporte escolar en el que se desplazaban quedara inmovilizado por una falla mecánica en uno de los principales cruces viales del municipio.

El incidente ocurrió sobre el cruce de la Carretera 30 y la calle Tanis Siller, donde la unidad presentó una avería que le impidió continuar su recorrido, dejando a bordo a varios alumnos que se dirigían a cumplir con sus actividades académicas.

Tras recibir el reporte, oficiales adscritos al programa de Policía Escolar acudieron al sitio para evaluar la situación y brindar apoyo inmediato, priorizando en todo momento la seguridad de los menores.

En el lugar, los agentes establecieron contacto con Karina Flores, responsable del grupo de estudiantes, quien informó sobre la falla mecánica y solicitó apoyo para garantizar el traslado seguro de los alumnos.

Ante la situación, los uniformados coordinaron las acciones necesarias para retirar a los estudiantes del área de riesgo y trasladarlos a un sitio seguro, evitando que permanecieran expuestos sobre una vialidad de alta circulación vehicular.

La intervención se desarrolló sin contratiempos y permitió que los menores continuaran con sus actividades programadas, sin que se reportaran personas lesionadas o situaciones de riesgo adicionales.

Al concluir las labores de apoyo, Karina Flores agradeció la pronta respuesta de los elementos municipales, destacando la atención brindada y la disposición mostrada para proteger la integridad de los estudiantes.