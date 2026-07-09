Lizbeth N. sufre agresión brutal en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 34 años estuvo a punto de ser asesinada presuntamente por su pareja sentimental, quien la golpeó hasta dejarla desfigurada al interior de su domicilio en la colonia Cañada Sur, en un hecho que es investigado por las autoridades como un posible intento de feminicidio ya que además el cobarde sujeto trató de estrangularla.

La agresión ocurrió durante la noche del miércoles dentro de una vivienda de la calle Emiliano Zapata, cuando Lizbeth N. fue golpeada en repetidas ocasiones, que la dejaron irreconocible además de que presentaba marcas en el cuello, ya que su agresor trató de asfixiarla.

De acuerdo con la información recabada, durante el ataque el presunto responsable también habría intentado asfixiar a la mujer mientras la mantenía sometida en el piso. A pesar de la violencia de la agresión, la víctima logró pedir ayuda, lo que permitió la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Antes de que arribaran los elementos de auxilio, el agresor escapó del lugar. De manera preliminar trascendió que habría huido en compañía de un familiar, por lo que ya es buscado por las autoridades.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la lesionada y posteriormente la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internada bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Al nosocomio acudieron elementos de la Policía Violeta de Seguridad Pública Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron acompañamiento a la víctima.

Asimismo, la mujer fue orientada para formalizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y recibir atención especializada a través del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para localizar al presunto responsable y esclarecer lo ocurrido.