Infarto fulminante cobra la vida de un policía en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH. Un elemento de Seguridad Pública Municipal perdió la vida de manera repentina la noche de ayer, minutos después de haber ingresado a su jornada laboral en el municipio de Cuatro Ciénegas. El deceso generó consternación entre sus compañeros de corporación, quienes presenciaron el momento en que el oficial se desplomó sin previo aviso.

El policía fue identificado como José Enrique Venegas, de 28 años de edad, quien apenas se encontraba recibiendo turno, poco antes de las 20:00 horas, cuando comenzó a presentar un malestar súbito. De acuerdo con los primeros reportes, el joven oficial se desvaneció frente a otros uniformados dentro de las instalaciones de la corporación.

Sus compañeros reaccionaron de inmediato y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al llamado y trasladaron al oficial a un hospital de la localidad a bordo de una ambulancia, en un intento por salvarle la vida.

Sin embargo, al arribar al nosocomio, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales. Las primeras valoraciones establecieron como causa del fallecimiento un infarto fulminante, que terminó por arrebatarle la vida en cuestión de minutos.

Autoridades municipales tomaron conocimiento del hecho, mientras compañeros y mandos policiacos lamentaron la pérdida del joven elemento, quien se encontraba en funciones al momento de sufrir la crisis médica.

El caso quedó registrado como un deceso por causa natural, ocurrido en el ejercicio de su servicio.