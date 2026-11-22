CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Una pasajera murió durante un viaje internacional, luego de ser encontrada sin vida en el sanitario de un autobús de turismo de la línea Zavala Tours, que cubría la ruta de Durango a Houston, Texas.

El hallazgo obligó a detener la unidad en el municipio de Cuatro Ciénegas, donde los demás ocupantes quedaron varados mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El autobús había partido del estado de Durango con destino a territorio estadounidense. Durante el trayecto, la mujer fue localizada sin signos vitales en el interior del baño, situación que provocó la suspensión inmediata del recorrido.

Tras conocerse el fallecimiento, la unidad permaneció detenida y los pasajeros tuvieron que esperar a que concluyeran los procedimientos relacionados con el caso.

De manera extraoficial trascendió que la mujer pudo haber sufrido un infarto; sin embargo, esta versión no había sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, tampoco se contaba con un dictamen médico forense que permitiera establecer oficialmente las causas del deceso.

Las autoridades ministeriales serían las encargadas de realizar las investigaciones y diligencias periciales necesarias para determinar cómo ocurrió la muerte.

Mientras tanto, los viajeros permanecieron a la espera de que se resolviera la situación y se definiera cuándo podrían reanudar su traslado hacia Houston.

El fallecimiento interrumpió el recorrido internacional y generó incertidumbre entre los pasajeros, quienes tuvieron que permanecer en Cuatro Ciénegas mientras se atendía el caso.

Hasta el momento, no se había confirmado si la mujer padecía alguna enfermedad o condición médica previa, ni existía información oficial sobre la causa de su muerte.